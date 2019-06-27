شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح «يغرّد» بعد استبعاد عمرو وردة: «يجب أن نؤمن بالفرص الثانية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا النجم المصرى محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، إلى معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام، بعد استبعاد اللاعب عمرو وردة من قائمة المنتخب في بطولة «أمم أفريقيا 2019» على خلفية اتهامه «بالتحرش».
كتب «صلاح» قائلًا: «لا تعني لا. هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، وأعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، والتي هي أسهل طريقة للخروج».
أضاف عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نحتاج أن نؤمن بالفرصة الثانية، وكذلك نحتاج إلى الإرشاد والتثقيف، الاستبعاد ليس حلًا».
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