شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالانتاج الحربى يعود من شرم الشيخ بعد قضاء اجازته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى من شرم الشيخ، اليوم الخميس، بعد قضاء إجازته هناك لحسم ملف صفقات فريقه استعداداً للموسم الجديد

وكان الانتاج الحربى قد أعلن رحيل أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق ومحمد حسين عضل وإيهاب سمير .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

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وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".