شكرا لقرائتكم المحليون يحجزون مكاناً في تشكيلة الجزائر الأساسية بعد غياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد المنتخب الجزائري في السنوات الأخيرة على جلب مواهب كروية من خارج البلاد وخاصة مواليد فرنسا في ظل اختيارات المدربين الفنية التي اعتبرت أن مستوى الدوري المحلي في البلاد في تراجع، ولكن في كأس إفريقيا الحالية تغيرت المعطيات في ظل تألق لاعبين بدأوا مسيرتهم من أندية جزائرية ثم أثبتوا حضورهم في الاحتراف خارج البلاد.

وتضم قائمة بلماضي في البطولة الحالية تسعة لاعبين من خريجي البطولة المحلية، 8 منهم يحترفون في أندية خارج الجزائر إلى جانب هشام بوداوي لاعب نادي بارادو الجزائري، ويعتبر المنتخب الجزائري أكثر منتخب في البطولة يضم لاعبين من مواليد فرنسا بواقع 14 لاعباً متفوقاً على السنغال والمغرب.

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ويعد يوسف عطال و رامي بن سبعيني، خريجا أكاديمية بارادو، من أبرز المواهب نظراً للأداء المقدم مقارنة بصغر سنهم، الثنائي شد الرحال نحو فرنسا، و هناك اختير عطال في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي للموسم المنقضي، و فاز بن سبعيني بكأس فرنسا رفقة رين على حساب باريس سان جيرمان.

و تبزر كذلك أسماء يوسف بلايلي، لاعب الترجي الذي خاض نهائي دوري أبطال أفريقيا، و بغداد بونجاح إضافة إلى جمال بلعمري مدافع الشباب السعودي و حارس الرائد عز الدين دوخة.

و من الحرس القديم، تم اختيار المخضرمين إسلام سليماني لاعب شباب بلوزداد الأسبق، و رفيق حليش خريج مدرسة نصر حسين داي، ووصل معدل أعمار لاعبي المنتخب الجزائري بلغ إلى 27 عاماً و 3 أشهر، ويضم 7 لاعبين فقط تجاوزوا سن الـ30 عاماً.