رياضة | وزير الرياضة يشكر الجماهير المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشكر الجماهير المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي على توجيه الشكر داخل مدرجات استاد القاهرة الدولي للجماهير التى شهدت مباراة مصر مع نظيره الكونغولي على تفعيلهم وحرصهم على تنظيف المدرجات وجمع المخلقات ووضعها فى الأماكن المخصصة لذلك وذلك عقب انتهاء المباراة والتى انتهت بفوز المنتخب الوطني وحصولة على بطاقة التاهل لدور ال 16.

يأتي ذلك فى إطار الحملة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار شجع ونضف ولاقت قبولا واستحسانا واسعا بين أوساط المشجعين وخاصة الشباب منهم.