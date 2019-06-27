رياضة | بعد الصعود لدور الستة عشر.. تعرف على مواجهات مصر المحتملة بـ"الكان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الصعود لدور الستة عشر.. تعرف على مواجهات مصر المحتملة بـ"الكان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، في التأهل إلى دور السادس عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

واستطاع الفراعنة، الفوز على الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للأمم الإفريقية.

وضمن الفراعنة، بهذا الفوز التأهل إلى الدور المقبل دون الانتظار للجولة الأخيرة أمام أوغندا، والتي سيخوضها من أجل الصدارة فقط.

وتصدر المنتخب الوطني المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما جاءت أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم زيمبابوي برصيد نقطة، وحل الكونغو الديمقراطية في المرتبة الأخيرة برصيد صفر من النقاط ويتأكد خروجه من المسابقة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" المواجهات المنتظرة للفراعنة بالدور المقبل من خلال التقرير الآتي:-

- منتخب مصر (متصدر) × ثالث المجموعة الثالثة

Advertisements

- منتخب مصر (متصدر) × ثالث المجموعة الرابعة (في حالة تأهل ثالث الأولي وعدم تأهل ثالث الثالثة)

- منتخب مصر (متصدر) × ثالث الخامسة (حال عدم تأهل ثالث الرابعة أو الثالثة)

- منتخب مصر (متصدر) × ثالث الخامسة (حال عدم تأهل ثالث الأولي)

ومن المحتمل في هذه الحالة أن يواجه الفراعنة كينيا أو تنزانيا أو جنوب إفريقيا أو أنجولا.

- مصر (وصيف) × وصيف المجموعة الثالثة

وفي هذه الحالة من المحتمل أن يواجه المنتخب الوطني نظيره السنغالي أو الجزائري في الدور المقبل للبطولة.