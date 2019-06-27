رياضة | كوبر: لاعبو مصر لعبوا على الهجمة المرتدة أمام الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبر: لاعبو مصر لعبوا على الهجمة المرتدة أمام الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لأزوبكستان بأن لاعبو المنتخب لعبوا على الهجمة المرتدة أمام الكونغو الاي فازوا عليها بثنائية نظيفة في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا.



وقال كوبر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "لاحظت اليوم أن المنتخب اليوم لعب على الهجمة المرتدة واستغلال مساحات محمد صلاح وتريزيجيه والأهم أن اللاعبين قاتلوا من أجل الفوز بالثلاث نقاط".