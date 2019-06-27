رياضة | جوزيه: علاء رجل مباراة مصر والكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه: علاء رجل مباراة مصر والكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي بأن محمود علاء هو أفضل لاعب في مباراة مصر والكونغو والتي إنتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

وقال جوزيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"مصر فازت بالمباراة وهذا أهم شئ ولكن اللاعبين ملزمين باللعب أكثر من ذلك لأنهم يلعبون ببطء وهناك مشكلة ذهنية أكثر واللاعبين متوترين".

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وأضاف :"محمود علاء هو رجل المباراة من وجهة نظري وتريزيجيه كان كلمة السر في كل هجمات المنتخب".

وتابع :"أوغندا فريق ليس قوياً وأهدرت الفوز اليوم على زيمبابوي".

واختتم جوزيه تصريحاته قائلاً :" مروان محسن لم يصنع هجمة واحدة على مرمى الكونغو".