رياضة | بعد الهزيمة أمام الفراعنة.. تعرف على أول تعليق من مدرب الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الهزيمة أمام الفراعنة.. تعرف على أول تعليق من مدرب الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فلوران إيينيجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إنه يهنئ المنتخب المصري بالفوز علي فريقه بهدفين دون رد مشيرا إلى أن فريقه حاول العودة للمباراة ولكننا لم ننجح.

تابع فلوران خلال المؤتمر الصحفي : أنه كان يلعب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المصري ووصل أكثر من مرة للمرمى لكن دون إحراز أهداف.

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وأضاف: أن هناك مباراة متبقية له يوم الأحد أمام زيمبابوي وسيلعب للفوز علي أمل التأهل كأفضل منتخب ثالث لدور الـ16.