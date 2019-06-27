رياضة | أبرز 5 أرقام من تفوق منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز 5 أرقام من تفوق منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف منتخب مصر فوزاً هاماً من الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين مساء الأربعاء وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

واستطاع منتخب مصر أن يخرج في الشوط الأول من مباراة الكونغو الديمقراطية متفوقاً بثنائية نظيفة وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

وأحرز أحمد المحمدي هدف التقدم لمنتخب مصر بالدقيقة "25" ثن عزز محمد صلاح النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة "43" من عمر الشوط الأول.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم وأبرز الأرقام من فوز منتخب مصر على نظيره الكونغو:

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1- هدف المحمدي هو ثاني هدف له ببطولات أمم أفريقيا فالأول كان أمام بنين بنسخة 2010.

2- المحمدي سجل خامس أهدافه الدولية، فى 85 مباراة دولية مع منتخب مصر، الذى حصد معه لقب كأس الأمم الأفريقية عامي 2008 و2010.

3- لم يتقدم منتخب مصر بفارق هدفين بعد نهاية الشوط الأول في كأس الأمم الأفريقية مُنذ 20 يناير 2010 ضد منتخب بينين بنتيجة (2-0).

4- محمد صلاح سجل 40 هدفاً ويدخل ضمن 3 لاعبين فقط سجلوا 40 هدفاً وأكثر مع (حسام حسن 69 وحسن الشاذلي 42).

5- محمد الشناوي يحافظ على نظافة شباكه "كلين شيت" للمباراة الثانية على التوالي.