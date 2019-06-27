رياضة | بالأرقام.. 4 سلبيات في أداء منتخب مصر أمام الكونغو رغم الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. 4 سلبيات في أداء منتخب مصر أمام الكونغو رغم الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز منتخب مصر مقعده في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا عقب تحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات والوصول لـ6 نقاط في صدارة مجموعته.

وحقق الفراعنة فوزاً هاماً على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح، فيما كان منتخب مصر قد فاز بالمباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 6 نقاط ثم أوغندا بـ4 نقاط وبعده زيمبابوي بنقطة واحدة والكونغو ودع البطولة الإفريقية بعد تذيل المجموعة بدون نقاط.

وشهدت مباراة مصر ضد الكونغو تألق محمود تريزيجيه من جديد وكان كلمة السر في تعزيز النتيجة لصالح الفراعنة بعد صناعة الهدف الثاني الذي سجله محمد صلاح نجم نادي ليفربول.

ولا يزال أداء منتخب مصر "نقطة سلبية" خلال المباراتين الماضيتين على الرغم من تحقيق الفوز ويبدو أن اختيارات المكسيكي خافيير آجيري لم تكن في محلها حيثُ لم تقدم بعض العناصر المتواجدة في التشكيلة الأساسية الأداء والمستوى المطلوب منها.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" بعض السلبيات الملموسة في أداء منتخب مصر:

1- النني والسعيد!

توجد علامة استفهام كبيرة على مستوى الثنائي عبدالله السعيد ومحمد النني حيثُ لم يقدموا المستوى الذي يؤهلهم للتواجد ضمن العناصر الأساسية كما أن وجودهم يسبب بطئ شديد في وسط الملعب وعبء على "الظهيرين".

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وكان الثنائي أقل تقييم من بين اللاعبين الأساسيين حيثُ حصل السعيد على 6.7/10 والنني على 6.6/10.

2- آفة "الميس باص":

يعاني من آفة "الميس باص" الكثير والذي يسبب مشاكل عدة ويمنح المنافس الكرة وقد يتسبب في وجود فرص خطير على المرمى.

وكان الاستحواذ في مباراة الكونغو متقارب بين المنتخبين بـ51% لمصر مقابل 49% للكونغو بينما معدل التمرير الناجح (مصر 78 والكونغو 79).

3- مهاجم ضعيف:

لا تزال الجماهير المصرية غير متنقعة بالثنائي مروان محسن وأحمد حسن كوكا بسبب ضعف أداءهم بشكل ملحوظ ويمكن أن يعتمد أجيري في المباراة القادمة على أحمد علي ويعطي له الفرصة.

4- اللياقة البدنية:

تنخفض اللياقة البندية لدى لاعبي منتخب مصر في الشوط الثاني كثيراً ويظل الاعتماد الكلي على انطلاقات الثنائي المتألق محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.