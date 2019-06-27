رياضة | رجل المباراة.. ماذا قدم محمود تريزيجيه أمام الكونغو؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجل المباراة.. ماذا قدم محمود تريزيجيه أمام الكونغو؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل محمود حسن تريزيجيه على جائزة رجل مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية وذلك في المباراة التي انتهت لصالح الفراعنة بهدفين نظيفين بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019.

وجاءت ثنائية الفراعنة في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق أحمد المحمد ومحمد صلاح خلال الدقيقتين "24 و43" من عمر وزمن الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على أرض استاد القاهرة الدولي.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" ما قدمه محمود تريزيجيه أمام الكونغو:

لعب: 84 دقيقة

صناعة أهداف: 1

معدل التمرير الناجح: 83

المراوغات: 4

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صناعة فرص: 2

تقييم: 7.7/10

ويأتي ترتيب مجموعة مصر كالآتي:

1- مصر: 6 نقاط

2- أوغندا: 4 نقاط

3- زيمبابوي: نقطة

4- الكونغو: بدون نقاط