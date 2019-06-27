رياضة | تقييم نجوم منتخب مصر في مباراة الكونغو .. المحمدي وتريزيجيه الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقييم نجوم منتخب مصر في مباراة الكونغو .. المحمدي وتريزيجيه الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر فوزاً هاماً على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين مساء الأربعاء وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وتمكن منتخب مصر من الخروج في الشوط الأول من مباراة الكونغو الديمقراطية متفوقاً بهدفين نظيفين وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

وأحرز ثنائية منتخب مصر في شباك الكونغو الديمقراطية؛ أحمد المحمدي ومحمد صلاح لتنتهي المباراة بفوز الرفاعنة بثنائية ويتأهلوا لدور الـ16 من البطولة المقامة على أرضهم. وحصل أحمد المحمدي على أعلى تقييم من موقع هوسكورد بـ8.0 بينما كان أقل تقييم من بين الأساسيين هو محمد النني بـ6.6 حيثُ ظهر بمستو منخفض في مباراة الكونغو. وفيما يلي نرصد لكم تقييم لاعب منتخب مصر في مباراة الكونغو الديمقراطية: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي 7.4 خط الدفاع: أحمد المحمدي 8.0 ، أحمد حجازي 7.4، محمود علاء 7.2، أيمن أشرف 6.9 خط الوسط: محمد النني 6.6، طارق حامد 7.5، محمود حسن تريزيجيه 7.7، عبدالله السعيد 6.7 خط الهجوم: محمد صلاح 7.2، مروان محسن 7.0 البدلاء: علي غزال 6.0 - أحمد حسن كوكا 6.6 - وليد سليمان 6.0

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