اونلاين | كالوشا: تجهيزات مصر "أشبه بالمعجزة".. تمنيت اللعب في هذه الملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كالوشا: تجهيزات مصر "أشبه بالمعجزة".. تمنيت اللعب في هذه الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد كالوشا بواليا أسطورة زامبيا، بالمجهود المصري المبذول بالبطولة الافريقية في نسختها الحالية.

وقال كالوشا بواليا في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "ما حدث أشبه بالمعجزة عندما ترى الملاعب بهذا الشكل في وقت قصير.

واستكمل : كنت اتمنى ان العب في هذه الملاعب التي وجدتها في مصر خلال البطولة

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وتعقيبا على نظام دخول الجماهير للمدرجات قال : اعتقد ان نظام الـ Fan ID جيد.

وتابع : اتمنى ان نرى جماهير في المباريات وتحسين نظام الـ Fan ID لحضور الجماهير بشكل أكبر.

واردف : هاني ابو ريدة مسؤول لديه خبرات كبيرة ومع الجهات الحكومية استعدوا جيداً للبطولة

واتم كلماته: اريد تحية مصر على حفل الافتتاح، شاهدت كثيرا من الاصدقاء.