الامارات | بالصور.. قائد منتخب مصر يثير الجدل ويتضامن مع عمرو ورده

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. قائد منتخب مصر يثير الجدل ويتضامن مع عمرو ورده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار قائد منتخب مصر ولاعب فريق إستون فيلا الإنجليزي الجدل اليوم في مباراة منتخب مصر والكونغو ضمن منافسات المجموعة الإفريقية الأولى وذلك بعدما أحرز اللاعب هدف منتخب بلاده الأول وأتجه إلى الجمهور وأحتفل بطريقة مختلفة حيث قام اللاعب بعمل رقم 22 بيده في إشاره إلى رقم اللاعب عمرو ورده والذي كان قد استبعد صباح يوم المباراة.

وحرص المحمدي على استمرار رفع الرقم بيده أمام الجمهور في إشارة إلى أهداء الهدف إلى اللاعب المصري الذي أصبح حديث الشارع الرياضي المصري والعربي عقب استبعاده من قائمة المنتخب المصري بسبب سوء السلوك، وتداول مغردون صورة اللاعب المصري أحمد المحمدي، ومنهم من تعاطف مع اللاعب المستبعد ومنهم من رأى أن هذا الموقف كان لابد ألا يخرج من قائد المنتخب الذي يجب أن يلتزم بتعليمات الاتحاد المصري الذي أمر بإبعاد اللاعب.