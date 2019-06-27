الامارات | الحصاد الإفريقي.. تأهل مبكر وعودة صلاح وتألق تريزيغيه

شكرا لقرائتكم خبر عن الحصاد الإفريقي.. تأهل مبكر وعودة صلاح وتألق تريزيغيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت انطلاقة الجولة الثانية لمباريات المجموعتين الأولى والثانية عن تأهلان مبكران لمصر ونيجيريا عقب تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين لتؤكد الخبرة التاريخية للمنتخبين تواجدهم الطبيعي في الدور ربع النهائي والذي يعتبره الكثيرون البداية الحقيقة للبطولة والتي كانت في الإساس تضم 16 منتخب قبل أن تزيد إلى 24 منتخب في هذه النسخة لأول مرة.

رغبة نيجيرية

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المنتخب النيجيري نجح في تحقيق الفوز على غينيا بهدف دون مقابل، وأظهرالمنتخب النيجيري رغبة كبيرة في الوصول لمرمى غينيا، عن محاولات تفعيل طريقة (4-2-3-1) التي كان تأثير أحمد موسى ظاهرًا في تمييز الآداء الهجومي لنيجيريا، ليحقق المنتخب الأهم والفوز والصعود في انتظار الموقعة المنتظرة في المباراة الأخيرة والتي ستحدد مواجهتة القادمة.

تعادل عادل

بالرغم من الأفضلية لمنتخب زيمبابوي إلا أن الكثيرون يرون أن التعادل مع أوغندا عادلاً بين المنتخبين وأهدى هذا التعادل الصدارة المنفردة لمنتخب مصر عقب تعكل أوغندا كما أحيا المباراة الأخيرة وأعطى الأمل لزيمبابوي لإمكانية الصعود إذا ما نجح المنتخب في تحقيق الفوز على الكونغو، تقدم منتخب أوغندا بالهدف الأول عن طريق أوكوي في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل منتخب زيمبابوي في الدقيقة 40 عن طريق خاما بيليات، وارتفع رصيد أوغندا إلى 4 نقاط، بينما أصبح رصيد زيمبابوي نقطة واحدة.

عودة صلاح وتألق تريزيغيه

الجمهور المصري كان ينتظر عودة النجم المصري محمد صلاح إلى التهديف وهو ما نجح فيه بالفعل مستغلاً تمريرة المتألق محمود تريزيغيه، الذي حافظ على تألقه وحصل على جائزة رجل المباراة، الفوز ضمن لمصر الصعود ولكنه لم يقنع الجمهور أمام الشاشات بسبب عدم وجود أي فارق في المستوى بين ما كان يقدمه المنتخب المصري مع المدرب السابق الأرجنتيني كوبر، والمدرب الحالي المكسيكي أغيري، بالإعتماد على نفس اللاعبين ونفس خطة اللعب تقريباً وهو ما يشعر المصريون بالقلق نتيجة المباريات الصعبة القادمة، منتخب الكونغو استحق الإشادة رغم الخسارة حيث كان قريب من أحراز أكثر من هدف بمرمى المنتخب المصري.