شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي: الحمد لله على المكسب.. وكل فرد له حريته الشخصية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد والتأهل لثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019.
قال المحمدي، في تصريحات عقب المباراة: «الحمد لله على المكسب، وحققنا الأهم بحصد النقاط الثلاث وعلينا الاستعداد لمباراة أوغندا».
أضاف: «وضعنا تركيزنا في مباراة اليوم بضرورة تحقيق الفوز، وواجهتنا بعض الصعوبات مثل الرطوبة العالية».
وقال عن استبعاد اللاعب عمرو وردة: «الجميع يعلم ما حدث وعمرو من ضمن العائلة وكلنا بشر ونخطئ ونحن لن نتركه لأنه واحد من اللاعبين في منتخب مصر».
اختتم قائلًا: «كل فرد له حريته الشخصية والحمد لله على المكسب وتركيزنا كان على المباراة ونتمنى التوفيق في الفترة المقبلة».
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