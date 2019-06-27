شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي: الحمد لله على المكسب.. وكل فرد له حريته الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد والتأهل لثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019.

قال المحمدي، في تصريحات عقب المباراة: «الحمد لله على المكسب، وحققنا الأهم بحصد النقاط الثلاث وعلينا الاستعداد لمباراة أوغندا».

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أضاف: «وضعنا تركيزنا في مباراة اليوم بضرورة تحقيق الفوز، وواجهتنا بعض الصعوبات مثل الرطوبة العالية».

وقال عن استبعاد اللاعب عمرو وردة: «الجميع يعلم ما حدث وعمرو من ضمن العائلة وكلنا بشر ونخطئ ونحن لن نتركه لأنه واحد من اللاعبين في منتخب مصر».

اختتم قائلًا: «كل فرد له حريته الشخصية والحمد لله على المكسب وتركيزنا كان على المباراة ونتمنى التوفيق في الفترة المقبلة».