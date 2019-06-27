شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري: المنتخب قوي ولا يقف على لاعب.. وسنجري تغييرات أمام أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الكونغو على العرض القوي أمام المنتخب المصري في المباراة التي أقيمت، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين وتأهلهم للدور الـ16.

قال أجيري، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: «في فترات كثيرة كان الضيوف أكثر خطورة وفي الشوط الثاني ظهر الإرهاق على الفريق مثلما حدث أمام زيمبابوي»، مؤكدا أنه يبحث عن أسباب هذا التراجع ومحاولة اللعب على نفس المستوى خلال الـ٩٠ دقيقة.

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أضاف أن مصر نجحت في السيطرة والتحكم على مجريات الأمور والفوز في النهاية رغم تراجع الأداء وباتت تمتلك ٦ نقاط في صدارة المجموعة وسيعمل من الآن على التحضير للقاء أوغندا الهام في الجولة الأخيرة.

شدد على أنه يفكر حاليا في إشراك وجوه جديدة في المباراة المقبلة بعدما ظهر الإرهاق على اللاعبين في آخر مباراتين ولم يحدد الأسماء التي سيدفع بها في اللقاء الثالث حتى الآن.

حول خطورة الكونغو، أكد أن المنافس لم يسجل وهو ما يؤكد تفوق دفاع مصر ومن الطبيعي أن يتعرض الفريق للهجوم والأهم بالنسبة له عدم استقبال الأهداف، ومن الطبيعي أن فريق خسر بهدفين يعمل جاهدا على هز شباك المنافس والتراجع للخلف من أجل التأمين.

حول قضية عمرو وردة، أكد أجيري أن المنتخب المصري قوي ولا يقف على لاعب وشيء سيء فقدان لاعب من العائلة والكل كان تركيزه في اللقاء ولعب ٩٠ دقيقة بصورة جدية، وأن المنتخب سجل هدفين وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف آخر لولا سوء الحظ.