شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: المنتخب عائلة واحدة.. وخسرنا عمرو وردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني، المتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، إن الثلاث نقاط التي حققها المنتخب كانت مهمة في طريق تحقيق اللقب، مضيفا أن الجائزة ليست شخصية إنما هي ثمرة مجهود كل لاعبي الفريق في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الفريق يقاتل من أجل اللقب.

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أضاف تريزيجيه، في تصريحات عقب اللقاء، أن لاعبي المنتخب عائلة واحدة والفريق ليس تريزيجيه أو محمد صلاح والكل يعمل لمصلحة المنتخب ولا توجد مشاكل والكل على قلب رجل واحد.

وشدد على أن الفريق خسر عمرو وردة بعد استبعاده من المعسكر لأنه لاعب مهم ويساعد الفريق كثيرا، وحاليا المنتخب لديه 22 لاعبا والهدف هو التتويج باللقب.

واكد أن المستوى يتحسن كثيرا من مباراة لأخرى ومع توالي المباريات سيكون المستوى أفضل والقوة الهجومية كذلك وسيسجل الفريق المزيد من الأهداف.