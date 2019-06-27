شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام:أهداف الشوط الأول تنقذ الفراعنة من غياب الإبداع في الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ضمن المنتخب المصري تأهله لدور ال16 لكأس الأمم الأفريقية بعد ان فاز على منتخب الكونغو الديموقراطية بنتيجة 2-0، ليعتلي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين.

وحسم المنتخب المصري المباراة من شوطها الأول (للمباراة الثانية على التوالي بعد مباراة زيمبابوي)، بعد ان سجل هدفي المباراة بواسطة القائد أحمد المحمدي، والنجم محمد صلاح.

وقدم المنتخب المصري شوط أول جيد، لكن الحظ وقف بجانبه عندما حرم إطار المرمى منتخب الكونغو من التسجيل في مناسبتين، وقل الأداء تمامًا في الشوط الثاني الذي شهد حيازة منتخب الكونغو على الكرة بشكل أكبر (59%، بعد ان وصلت حيازة الكرة للمنتخب المصري للكرة في الشوط الأول بنسبة 60%)، وتعرض خلال الشوط الثاني المنتخب المصري ل14 محاولة تسديد من المنافس، مقابل 4 محاولات فقط لأصحاب الأرض.

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وبرز طارق حامد من جانب المنتخب المصري امام ضغط كبير من المنافس، فنجح اللاعب في إفتكاك الكرة في 3 مناسبات (الرقم الأكبر للاعب في المباراة رفقة البديل أحمد حسن «كوكا»)، وقطع الكرة في مناسبتين (الأكثر على مستوى المنتخب المصري مناصفة مع النني)، وأخرج الكرة من مناطق الخطورة في مناسبتين، ونجح في صناعة فرصتين تهديفيتين.

وغاب الإبداع عن اداء المنتخب المصري الذي اكتفى بصناعة 6 فرص للتهديف فقط، مقابل 14 فرصة تهديفية صنعها المنافس، وهو رقم يعكس مدى خطورة المنتخب الكونغولي في المباراة، ومدى التراجع الذي كان عليه المنتخب المصري على الرغم من تفوقه في النصف الأولى من المباراة.

وواصل محمود حسن «تريزيجيه» تألقه المستمر من بداية البطولة، وصنع الجناح المصري الهدف الثاني الذي سجله صلاح، وكان أكثر اللاعبين المصريين صناعة للفرص في المباراة (مناصفة مع طارق حامد: 2)، وأبدع تريزيجيه في الملعب بنجاحه في مراوغة الخصم في 4 مناسبات، وهي جميع المراوغات التي نجح لاعبوا المنتخب المصري في إكمالها بنجاح خلال المباراة.

وكان تريزيجيه هو أكثر لاعبي المنتخب المصري دخولًا في إلتحامات مع المنافس، وربح اللاعب 10 إلتحامات من بين 19 محاولة، وهو ثاني أكبر رقم في المباراة للاعب بعد جوناثان بولينجي، الجناح المهاجم لمنتخب الكونغو الديموقراطية (13 إلتحام ناجح من 22 إلتحام).