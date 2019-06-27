شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه «رجل مباراة» مصر والكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حصل محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الكونغو، أمس الأربعاء، والتي فاز بها (الفراعنة) 2/ صفر، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وظهر تريزيجيه بمستوى طيب في المباراة، حيث صنع الهدف الثاني لزميله محمد صلاح.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الستة عشر من المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، متفوقًا على منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ومنتخب زيمبابوي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية الترتيب بلا رصيد من النقاط.