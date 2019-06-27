أتلتيكو مدريد يستهدف ضم لاعب جديد من ريال مدريد

يستهدف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التعاقد مع لاعب جديد من غريمه التقليدي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الإسباني ماركوس يورنتي.

وأعلن أتلتيكو مدريد، الخميس الماضي، تعاقده مع يورنتي قادما من ريال مدريد لمدة 5 سنوات، بقيمة مادية تتراوح من 40 إلى 45 مليون يورو.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الإذاعة أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في بيع لاعبيه فيتولو وآنخيل كوريا من أجل التعاقد مع اللاعب الكولومبي في الموسم المقبل، لا سيما بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع بايرن ميونيخ الألماني في الموسمين الماضيين.

وسيكون النادي الإسباني صاحب اليد العليا في منافسته مع نابولي الإيطالي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب أيضا، بسبب رغبة رودريجيز في البقاء بالعاصمة الإسبانية مدريد.