"محمد صلاح يستطيع ان يلعب الكرة اينما اراد حتى لو أغميت عينيه" بهذه الكلمات بدأ اسطورة زامبيا كالوشا بواليا كلماته.
وقال كالوشا بواليا في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "مصر تمتلك عناصر متميزة، يلعبون بالبطولات الاوروبية، تريزيجية لاعب يعجبني اداؤوه، في المباراة الاولى سجل هدفا افتتح به المباراة.
واستكمل : كان هدفا رائعا، فهو لاعب مميز لدية القدرة على المراوغه والتسديد والتمرير.
وعن محمد صلاح قال : يتسطيع اللعب حتى ولو أغميت عينيه"
واختتم كلماته بالحديث عن اجييري قائلا : اعرفه جيدا، لديه تكتيك وفكر وسيضع الفريق على طريق البطولات".
كانت هذه تفاصيل خبر كالوشا بواليا: صلاح يستطيع اللعب مغمض العينين وهذا ما أعجبني في تريزيجيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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