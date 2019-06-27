شكرا لقرائتكم اللى اتلسع من وردة يسجل اللايكات.. كيف نجا ظهير الزمالك من قضية تحرش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت إحدى فتيات "انستجرام" عبر حسابها على "تويتر" تغريدة ضد بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك توضح من خلالها إنه قام بإرسال رسالة لها عبر حسابها على انستجرام بـ"ريأكشن" ردا على إحدى صورها التى نشرتها فى الـ"STORY" وذلك من أجل التعرف عليها ليرد عليها لاعب الفريق الأبيض بصورة ضوئية من متابعتها له وتسجيل إعجابها بما ينشره.

ولم ينتظر لاعب الزمالك سريعاً حيث حرص على التقاط صورة ضوئية بإعجابها بما ينشره وعلق عليها عبر حسابه قائلا: "وبعد كده بتقولوا تحرش".

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وحصل "الخليج 365" على توضيح من اللاعب عبر مصدر مقرب منه حيث قال: "أول ما شوفت التغريدة بدأت تنتشر افتكرت اللى حصل مع عمرو وردة والونش ولاعبى المنتخب فصورت إعجابها بكل ما أنشره سريعاً حتى تكون الصورة واضحة للجميع".

يذكر أن عمرو وردة تم استبعاده من معسكر المنتخب لسوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية للاعب واستبعاده من معسكر الفراعنة الحالي استعدادًا لبطولة امم إفريقيا التى انطلقت يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.