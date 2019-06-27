شكرا لقرائتكم المصري يعلن عن اول صفقاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن النادي المصري عن تعاقده مع الدولي الليبي ⁩ مفتاح طقطق، و كان يلعب صاحب الـ23 عام في النصر الليبي و قدم معهم مستوى جيد.

و كانت المفاوضات جاريه منذ ايام كما أكد وكيل اللاعب في وقتاً سابق بأن اللاعب قرب من الانتقال للمصري بعد الاتفاق بين ادارة المصري و النصر الليبي.

و رحبت الصفحة الرسمية للنادي المصري بالاعب و كتبت: " رحبوا معنا بأولى صفقات النسور الخضر للموسم الجديد المهاجم الدولي الليبي ⁦⁩ مفتاح طقطق.

مفتاح طقطق مصراوي".