أوسبينا يعود لمعسكر كولومبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا إلى تدريبات منتخب بلاده، استعداداً لمواجهة تشيلي ضمن منافسات دور الثمانية.

وكان أوسبينا قد غادر مطلع الأسبوع الجاري معسكر المنتخب الكولومبي لزيارة والده الذي يعاني حالة صحية خطيرة، ولكنه عاد إلى مدينة ساوباولو البرازيلية للانخراط مجدداً في تدريبات الفريق. ويعد أوسبينا المرشح الأول لحراسة عرين كولومبيا في مباراتها المرتقبة أمام تشيلي، والتي ستقام في ملعب كورينثيانز.

وبعودة أوسبينا أصبح عدد لاعبي المنتخب الكولومبي الذين يستعدون لملاقاة تشيلي في أول الأدوار الإقصائية لبطولة كوبا أمريكا 22 لاعباً، وذلك بعد خروج اللاعب لويس مورييل من قائمة الفريق، إثر تعرضه لإصابة في المباراة الأولى لكولومبيا في دور المجموعات أمام الأرجنتين.