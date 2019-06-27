الوصل ينتظر موافقة إندبندينتي لاستعارة جايبور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

كشفت الصحف الأرجنتينية عن تقدم الوصل بعرض لنادي إندبندينتي من أجل استعارة الإكوادوري لاعب وسطه فرناندو جايبور.

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وأشار موقع (استوديو فوتبول) إلى أن «الإمبراطور» عرض 700 ألف دولار على النادي الأرجنتيني مقابل ضم لاعب الوسط الهجومي لفترة موسم واحد مع أحقية الشراء بقيمة تصل إلى 4 ملايين دولار.

ومن المنتظر أن يتلقى الوصل خلال الساعات المقبلة الموافقة لاكتمال الصفقة مع وكيله، ويعد جايبور( 27 عاماً) أحد أفضل صناع اللعب في الدوري الأرجنتيني حالياً، ويلعب بالقدم اليمنى كما أنه يمتاز بتنفيذ الكرات الثابتة، وسبق له تمثيل منتخب الإكوادور.

وفي حال اكتمال التعاقد معه سينضم الإكوادوري إلى الثلاثي البرازيلي فابيو دي ليما، ورونالدو مينديز، وويلتون سواريز،بعد خروج البرازيلي كايو كانيدو إلى العين.