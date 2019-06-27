مدرب كينيا: سنحاول تعويض الخسارة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد سيباستيان مينييه المدير الفني لمنتخب كينيا على ضرورة حصد النقاط الثلاث للمباراة أمام منتخب تنزانيا.

وقال مينييه في المؤتمر الصحفي إنه سيحاول تعويض الخسارة من الجزائر في الجولة الأولى، صفر - 2.

وأضاف: «نحاول التعلم من الأخطاء، وفي أوقات من المباراة الماضية أمام الجزائر حاولنا السيطرة على وسط الملعب وهو ما لم نُجِد تنفيذه بالشوط الأول، ولدينا إمكانيات وسنظهرها للقارة السمراء».