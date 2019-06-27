فريق أبوظبي يطير إلى ليتوانيا للمنافسة على مونديال «الفورمولا 2»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، تغادر اليوم بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا2 إلى ليتوانيا من أجل المشاركة في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي ستنطلق ابتداء من يوم غد الجمعة وتستمر لثلاثة أيام حتى يوم الأحد، ويطمح فريق أبوظبي إلى أن يستعيد لقب البطولة الذي حققه قبل موسمين وفي 2017 للمرة الأولى في تاريخه عن طريق زورق «أبوظبي 1» بقيادة راشد القمزي.

يسجل فريق أبوظبي حضوراً قوياً خلال شهر يوليو حيث سيبدأ المشاركة في الجولة الافتتاحية من الفورمولا2 في ليتوانيا، ثم ينتقل مباشرة إلى مدينة إيفيان في فرنسا من أجل المشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وبعدها يغادر إلى مدينة أوجستو في بولندا من أجل المشاركة في المرحلة الثانية من تحدي 12 ساعة العالمي لزوارق الفورمولا، وبعدها يطير مباشرة إلى مدينة ستريسا من أجل المشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الاكس كات، ليكون الفريق بذلك قد شارك في أربع محطات دولية متتالية ومهمة وبالحضور القوي لأبطاله وكوادره الوطنية.

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وتغادر البعثة اليوم برئاسة سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية والمتسابقين راشد القمزي وراشد الطاير والراديو مان ماجد المنصوري وناصر الظاهري حيث ترغب بعثة الفريق في إحياء وإشعال ذكريات الفوز باللقب قبل موسمين، وكان فريق أبوظبي قد حقق وصافة البطولة في الموسم الماضي الذي تعرض في أكثر جولاته للتوقف والتحدي القوي مع الحالة الجوية والمناخ في ثلاث جولات، ويصادف الفريق طموحات قوية في المشاركة بحضور حامل اللقب الإيطالي ألبرتو كامبراتو والذي سيحمل الرقم واحد هذا الموسم على زورقه، كما سيكون هناك أيضاً تحد قوي مع الليتواني إدجراس ريابكو الذي يشارك على أرضه ووسط جماهيره، وتزخر بطولة العالم للفورمولا2 بالنجوم والأسماء حيث يشارك النرويجي توبايوس مونتي والمخضرم دوارتي بينيفتي والعديد من الأسماء التي ستنافس على لقب الجولة الأولى والافتتاحية من البطولة.

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة الفريق أن المشاركة في الجولة الافتتاحية للفورمولا2 ستكون بدافع المنافسة القوية على لقب البطولة واستعادته مجدداً وشدد علىالتحضير الجيد والإعداد لفريق أبوظبي والمتسابقين قبل انطلاق الجولة خاصة أن عين الفريق تترقب الفوز بجولة الافتتاح، وقال: «لدينا ذكريات جميلة في هذا المكان حيث سجلنا لقب جولة كوناس في 2017، ونريد أن نكرر الكرة مجدداً بإحراز لقب الجولة الأولى والافتتاحية للبطولة».

وعن المشاركة الأوربية لشهر كامل وفي أربع محطات، أكد الرميثي أنها ستكون إعداداً قوياً للفريق خاصة أنه يسجل حضوره في كل البطولات البحرية العالمية والدولية وقال: «ستكون المشاركة المتتالية لفريق أبوظبي عبارة عن إعداد قوي وتحضير للمراحل التي ستأتي لاحقاً، وكلنا ثقة في أن نسجل في هذا الصيف ألقاب كل البطولات التي نشارك من خلالها، وقال: «لو قمنا بحسبة بسيطة في هذه البطولات فنحن ننافس على اللقب الرئيسي ولقب السرعة والوصافة في أربع جولات لأربع بطولات مختلفة ولذلك فإن المجموع الذي وضعه فريق أبوظبي هدفاً لتحقيقه هو المنافسة على 16 ميدالية مختلفة في 23 يوماً فقط ونحن قادرون على ذلك».