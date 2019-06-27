تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم ومناصبه الرياضية كرئيس فخري لناديي التعاون والوحدة، وتمنى آل الشيخ التوفيق للاتحاد العربي، مشيراً إلى سعادته بالنجاح الذي تحقق في الموسم الماضي على صعيد بطولة كأس الشيخ زايد للأندية العربية.

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على صعيد آخر، تغلق اليوم أبواب الفترة الزمنية الثالثة لانتخابات نادي النصر ولا يزال العزوف عن الترشح يسيطر على المشهد رغم الأسماء التي تداولها الوسط الرياضي خلال اليومين الماضيين إلا أن أيا منها لم يتقدم حتى مساء أمس بملف ترشحه خلفا لسعود آل سويلم الذي أعلن اعتذاره عن الترشح.

وكان اسم رجلي الأعمال عبد الرحمن الحلافي ونصر النصر محل تداول في الساعات الماضية بيد أنهما لم يتقدما، في حين يحاول عدد من أعضاء الشرف التواصل مع آل سويلم بغرض ثنيه وإعادته للرئاسة بيد أن محاولاتهم بحسب التقارير المتطابقة لم تنجح حتى الآن.

من جهته فاز عبدالله أبا نمي برئاسة نادي الفيحاء لمدة أربع سنوات بعد حصوله على 468 صوتاً مقابل 13 صوتاً لمنافسه محمد الدهش.