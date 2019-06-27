الشارقة يعود إلى استاده في سمنان بعد غياب منذ 2017

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعلن نادي الشارقة الرياضي رسميا عودته إلى ملعبه في سمنان بالصناعية الخامسة، وبالفعل انتقلت الإدارة التنفيذية وعدد من الموظفين إلى نادي الشارقة في سمنان اعتباراً من امس وستكتمل العودة تدريجياً خلال الأيام الماضية بعد ان باشر الموظفون مهامهم في شركة الكرة فعليا في سمنان، وكان فريق نادي الشارقة قد انتقل إلى ملعب استاد خالد بن محمد في نادي الشارقة الرياضي بالحزانة خلال فترة توقف الدوري في بطولة كأس الخليج التي استضافتها الكويت في 2017 وآخر مباراة للشارقة في الملعب البيضاوي في سمنان كانت مع شباب الأهلي وانتهت بالتعادل السلبي وهي أول مباراة يقود فيها المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري فريق نادي الشارقة بعد أن حل خلفاً للمدرب البرتغالي بيسيرو الذي تمت إقالته يوم 16 أكتوبر 2017.

وتسلم المدرب عبد العزيز العنبري الإدارة الفنية وقيادة تدريبات فريق نادي الشارقة من تاريخه وحتى يومنا هذا، وبعدها تم إغلاق استاد نادي الشارقة في سمنان لإعادة بناء الاستاد البيضاوي وتأهيله لاستضافة مباريات كأس آسيا 2019 ومنذ ذلك التوقيت ظل فريق نادي الشارقة يلعب مبارياته ويجري تدريباته على ملعب استاد خالد بن محمد في الحزانة وأول مباراة للشارقة على ملعب استاد خالد بن محمد كانت أمام الإمارات في الجولة السابعة من الدوري يوم 3 نوفمبر 2017 وانتهت بفوز الشارقة بهدف نظيف ومن ذلك التاريخ ظل فريق نادي الشارقة يلعب في استاد خالد بن محمد إلى ان انتهت مسيرته على ملعبه في الحزانة يوم 15 مايو 2019 وتوج الملك على اثر هذا الفوز ببطولة دوري الخليج العربي بعد غياب عن بطولات الدوري لفترة 23 سنة وكانت الاحتفالية التي أعقبت التتويج ببطولة الدوري بعد الفوز على الإمارات أيضا في منتصف ملعب استاد خالد بن محمد في الحزانة، ويعود الشارقة إلى ملعبه في سمنان سبتمبر القادم بمواجهة فريق نادي خورفكان في ديربي الابتسامة بدوري الخليج العربي للموسم 2019-2020.

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ولابد من الإشارة إلى ان القائمين على أمر نادي الشارقة فضلوا إكمال الموسم السابق على ملعب استاد خالد بن محمد في الحزانة بعد عودة الفريق من المعسكر الخارجي الذي انتظم فيه النادي منتصف موسم 2018-2019 في المملكة العربية السعودية وكان المعسكر الخارجي في فترة التوقف بين الدورين الأول والثاني ولكن لم يعد الشارقة إلى سمنان واكمل الموسم في ملعبه في الحزانة.

وكان عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي اكد في تصريحات سابقة قبل بطولة كأس آسيا بخصوص مدى جاهزية استاد نادي الشارقة لاستضافة مباريات كأس آسيا 2019، أن تكلفة تجديدات ملعب الشارقة وصلت إلى 65 مليون درهم، وتمت زيادة الطاقة الاستيعابية للمدرجات، لتصل إلى 13 ألف متفرج، مع منصة أميرية، تسع 23 شخصا.

كما تم تقسيم منطقة كبار الشخصيات إلى قسمين، لتستوعب 830 شخصا، إلى جانب إنشاء مركز إعلامي وقاعة مؤتمرات صحفية، ومنصة للإعلاميين، تستوعب 300 إعلامي، فيما خُصص 11.771 مقعدا للجماهير بمختلف درجاتها.

وكان استاد نادي الشارقة قد شكل حضورا مميزا خلال استقباله لمباريات جماهيرية في كأس آسيا خصوصا ديربي سوريا وفلسطين ومباراة العراق واليمن والسعودية واليابان التي حظيت بأكبر اهتمام إعلامي في البطولة من مختلف وسائل الإعلام العالمية والآسيوية.