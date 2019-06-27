اتحاد الدراجات يبدأ زياراته للأندية باتحاد كلباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام وفد من اتحاد الدراجات يضم الأمين العام عبدالناصر عمران الشامسي والمدير المالي عبدالكريم الزرعوني والأمين العام المساعد نايف جكة بزيارة نادي اتحاد كلباء في مستهل جولاته للأندية، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير للوقوف على متطلبات المرحلة المقبلة من خلال آراء الأندية والأفكار التي تساهم في النهوض بمسيرة الاتحاد إضافة إلى التعريف بأنشطة الاتحاد وإنجازاته لاسيما للأندية التي تسعى للانضمام لأسرة الاتحاد .

وكان في استقبال الوفد بمقر النادي في مدينة كلباء علي كانو رئيس مجلس الإدارة وسعيد المزروعي الأمين العام وعيسى بن هويدن مشرف الألعاب الفردية وفيصل البيرق مشرف المراحل وعبدالله عبدالرازق مدير النادي، وجاء اللقاء إيجابياً حيث تم تبادل وجهات النظر والتعرف الى الدور الذي يقوم به اتحاد الدراجات لزيادة عدد الأندية من كافة مناطق الدولة خاصة بعد الاهتمام الواضح من الأندية والدعم الكبير الذي تلقاه اللعبة من القيادة الرشيدة.

وأثنى علي كانو على زيارة وفد اتحاد الدراجات، مؤكداً أنها بداية للتعاون الإيجابي مع الاتحاد الذي يعتبر من الاتحادات المتميزة التي حققت الكثير من الإنجازات على كافة المستويات، مشيراً إلى أن الدراجات ليست جديدة على النادي ولاتحاد كلباء تاريخ مشرف معها.