شكرا لقرائتكم خبر عن علي بن حيدر: أبطال الإمارات قادرون على التألق دولياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد علي بن حيدر نائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أن الاتحاد مقبل على تحقيق إنجاز إماراتي عالمي لم يسبقه به أي من الاتحادات محلياً وقارياً ويتمثل في تنظيم بطولتين للعالم في كل من القوة البدنية وتقام في دبي وبناء الأجسام وتقام في الفجيرة نوفمبر المقبل.

وأكد ابن حيدر أن التحضيرات تمضي بصورة جيدة، مبيناً أن تنظيم البطولتين في الإمارات يعد تحدياً جديداً لكنه أكد أن الإمارات ظلت على الدوام تقدم نموذجاً في التنظيم الجيد للبطولات الرياضية في المجالات كافة، وأن الكفاءات الإماراتية سبق لها تنظيم أحداث رياضية رفيعة المستوى ونجحت بها نجاحاً كبيراً في ظل الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ل «الخليج الرياضي»: يعمل الاتحاد مع اللجان التنظيمية على استكمال كافة التحضيرات لاستضافة البطولتين الكبيرتين في الإمارات، الأمور تسير بصورة جيدة مما يبشر بنجاح تنظيمي كبير كما عودت الإمارات دائما الجماهير الرياضية بتنظيم أفضل وأكبر البطولات على أرض الدولة، ونحن في اتحاد اللعبة سنعمل جاهدين على إنجاح هذين الحدثين الكبيرين.

وأضاف: توجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية تركز على العمل بروح الفريق الواحد وبإصرار كبير على استكمال التحضيرات بشكل مبكر وبما يتناسب وما وصلت إليه الإمارات من تفوق في جميع الجوانب ومنها الجانب الرياضي.

نتائج جيدة

أشاد علي بن حيدر بنتائج أبطال الإمارات في بناء الأجسام والقوة البدنية في الموسم المنتهي، مبيناً أنهم حصدوا 103 ميداليات ملونة في العام 2018 في بطولات آسيا والعالم واعتلوا منصات التتويج ورفعوا علم الدولة، إضافة إلى تحقيق 49 ميدالية ملونة منذ بداية الموسم الحالي وآخرها كانت الميدالية الفضية في بطولة العالم للقوة البدنية في السويد وأحرزها عضو مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي.

وأرجع ابن حيدر هذه النجاحات للعمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد والجهد المقدر في سبيل تطوير اللعبة ورفع علم الإمارات عالياً في كل البطولات، وقال: نحمد الله على ما تحقق ونتطلع لمزيد من الإنجازات وأبطال الإمارات قادرون على تشريف الدولة في المحافل الدولية.

وأضاف: هناك شعبية كبير لبناء الأجسام والقوة البدنية في الدولة وبالتالي أصبح عدد الممارسين كبيراً وهذا جيد للعبة وسيمنح لجنة المنتخبات خيارات جيدة لاختيار أفضل اللاعبين، لجنة المنتخبات تقدم عملاً جيداً ويشرف عليها عضو مجلس الإدارة أحمد جوهر، كما أن منتخبات القوة البدنية التي يشرف عليها الأمين العام محمد عبدالرحيم وعضو مجلس الإدارة فيصل الزعابي أيضاً تقوم بعمل مميز مع اللاعبين نتمنى لهم التوفيق.

تطوير اللعبة

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أكد علي بن حيدر أن توجيهات رئيس الاتحاد تتمثل في ضرورة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الأفضل في الفترة المقبلة وقال: نعم نقوم بعمل جيد ولكن علينا التطلع للأفضل وتحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة خاصة ونحن مقبلون على تنظيم بطولتين دوليتين.

وأضاف: لدينا خطة واضحة للتطوير وفق ما أقره مجلس إدارة الاتحاد، وسنبحث في المستقبل اكتشاف المواهب في المدارس ونشر اللعبة في المؤسسات التعليمية، حالياً

نركز على بطولتي العالم المقبلتين، وبالنسبة لتطوير اللياقة البدنية تم تكوين لجنة لتصنيف المدربين والأندية ستُسهم بشكل كبير في وضع قاعدة بيانات لتطوير الجوانب الفنية والتنظيمية لمنتسبي اللعبة.

علاقات دولية

عبر علي بن حيدر عن سعادته بما يتمتع به مجلس إدارة الاتحاد من علاقات دولية مميزة مع الاتحادات القارية وقال: لدينا علاقات جيدة مع الاتحادات الدولية، وأعتقد أن هذه العلاقات بنيت على الثقة وعلى العمل المميز الذي يقدمه الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الذي يتبوأ منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي عن آسيا، وأعتقد أن الإمارات ظلت تحتضن العديد من البطولات الدولية وتحقق نجاحات تنظيمية كبيرة كما أن أبناء الإمارات حققوا نجاحات في جميع المحافل الرياضية سواء على المستوى الفني أو الإداري كل ذلك يمنحنا دفعة كبيرة لتمتين علاقاتنا مع الاتحادات الدولية وتوثيق العمل معهم لما فيه مصلحة الرياضة الإماراتية.

دورات تثقيفية

أكد علي بن حيدر أن الوسط الرياضي أصبح يشيد بلعبة بناء الأجسام بعد التطور الكبير الذي طرأ على اللعبة فضلاً عن الثقافة الرياضية لدى الممارسين المتابعين من خلال الدورات التدريبية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الطرق السليمة لممارسة اللعبة وكل ما يتعلق بها.

وقال: الممارسة السليمة للعبة تقود اللاعب إلى التطور ومن ثم الحصول على ميداليات، عملنا في الاتحاد على تصحيح المفاهيم وتثقيف اللاعبين بصورة جيدة حتى وصلنا إلى مرحلة جيدة من التثقيف الرياضي وأصبح اللاعبون يعلمون جيداً الطرق السليمة لممارسة اللعبة كما أن اللاعبين الصغار أصبحوا يدخلون للعبة وهم ملمون بكل التفاصيل السليمة وهذا أمر جيد ويصب في مصلحة اللعبة واللاعبين.

تهانٍ وتبريكات

تقدم علي بن حيدر باسم مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق «جودولفين» خلال فعاليات مهرجان رويال اسكوت الملكي للخيول وفوز الجواد «بلو بوينت» بثنائية في خمسة أيام.