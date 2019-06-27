منتخب السنوكر يشارك في بطولة العالم بالصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح سلطان الجوكر أمين السر العام باتحاد البلياردو والسنوكر أن الإمارات تشارك في بطولة العالم لمحترفي السنوكر المقامة حالياً في الصين بلاعبين هما: محمد الجوكر ومحمد شهاب، وكانت البطولة انطلقت يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، وستختتم بعد أسبوع، ويشارك فيها أقوى المصنفين في العالم.

وقال الجوكر: «الجوكر وشهاب كانا قد فازا بالميدالية البرونزية في تلك البطولة خلال النسخة الأخيرة، وفي ظني أن أي نتيجة يحققها الثنائي ستكون مكسباً، على ضوء قوة المنافسة مع أساطير العالم في اللعبة».

وعن برنامج البطولات للمنتخب الوطني للسنوكر في الفترة المقبلة، قال: «لدينا بطولة العالم في تركيا في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، ثم البطولة العربية في أكتوبر/تشرين الأول، وبعدها هناك بطولتا غرب آسيا والخليج معاً في الأردن خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفي الشهر نفسه لدينا استحقاق مهم يتمثل في بطولة «ال6 كرات والفردي» بميانمار، ونحن نستعد لكل هذه البطولات ببرامج إعداد طموحة وقوية تستهدف المنافسة على المراكز الأولى في كل هذه التحديات».

وعن المسابقات المحلية، قال خالد الخييلي مدير الاتحاد إن هناك مشروعين مهمين يستعدان للانطلاق؛ هما: دوري الإمارات للبلياردو، ودوري الإمارات للسنوكر؛ وذلك بعد الاعتماد في مجلس إدارة الاتحاد خلال الاجتماع المقبل الذي سيعقد في شهر يوليو/تموز، مشيراً إلى أن هاتين المسابقتين ستنطلقان لأول مرة، والهدف منهما هو الكشف عن المواهب الشابة، وتحقيق المزيد من الانتشار لهذه الرياضة.