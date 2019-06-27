مدينة دبي الرياضية تستحوذ على نادي الفرسان العرب للرجبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مدينة دبي الرياضية، اليوم، عن عملية دمج نادي نسور دبي للرجبي ونادي الفرسان العرب؛ لتشكل منصة متكاملة ضمن محبي رياضة الرجبي من مختلف المستويات والفئات العمرية، وتعزيز حضورها على مستوى الدولة والمنطقة، وليكون ثالث أكبر نادي للرجبي في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة دبي الرياضية، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين في مدينة دبي الرياضية واتحاد الإمارات للرجبي والمديرين من نادي نسور دبي للرجبي ونادي فرسان العرب.

وقال قيس الظالعي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، والذي أشرف على تفاصيل عملية الدمج: «سيوفر النادي الجديد فرصة مميزة وتجربة استثنائية لكافة الأشخاص المعنيين من موقعه في المتنزه الرياضي عالي الجودة».

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وأضاف: «تعد عمليات الدمج دليلاً على النمو الذي تشهده أندية الرجبي في الإمارات، على الرغم من الضغوطات المالية التي تواجه العديد من أندية الرجبي في السوق الحالية، كما يؤكد اتحاد الإمارات للرجبي أن هذه الخطوة محورية نحو مستقبل مشرق لكافة عشاق الرياضة».

وقال فيجاي ساجانهار المدير المالي في مدينة دبي الرياضية: «يُعد هذا الاندماج دليلاً على التزام مدينة دبي الرياضية بتعزيز حضور رياضة الرجبي في دولة الإمارات، وانطلاقاً من قدرة الرياضة على توحيد الشعوب والثقافات، وتأتي عملية الدمج هذه كتأكيد لمكانة الرجبي الراسخة في المجتمع الذي يلتزم بتوفير موطن طويل الأمد لكافة اللاعبين من مختلف الأعمار والمستويات».

وتضم ألوان النادي الجديد، الذي لا يحمل اسماً بعد، اللونين الأخضر والبرتقالي الخاصة بكلّ من الناديين السابقين، وسيشارك في كافة مستويات دوري اتحاد الرجبي، كما سيضم مجموعة كاملة من اللاعبين الأشبال والناشئين، وسيتمتع أعضاء النادي الجديد بكافة المزايا الاجتماعية في المجمع الرياضي، كالدخول إلى غرف الفرق والصالات الرياضية ومضمار الجري والمرافق الداخلية.

وفي سياق تعليقها على الإرث الذي يتمتع به نادي الفرسان العرب، قالت لويس بالمر: «أفخر اليوم أن أكون جزءاً من عملية الاندماج، التي تأتي في إطار مساعينا الهادفة إلى توفير مقر دائم للنادي في الإمارات، وصون الإرث الذي ثابرنا للمحافظة عليه».