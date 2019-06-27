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الموسم الأخير لدافيد سيلفا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيترك صانع الألعاب الإسباني دافيد سيلفا فريقه مانشستر سيتي في نهاية الموسم المقبل بعد انتهاء عقده، بحسب ما ذكر اللاعب المخضرم.

ويعد سيلفا من أكثر اللاعبين تتويجاً مع «سيتيزنز»، فأحرز لقب أربع مرات والكأس مرتين وكأس الرابطة أربع مرات منذ انضمامه من فالنسيا الإسباني في 2010.

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سجل سيلفا 71 هدفاً في 396 مباراة مع الطرف الأزرق من مدينة مانشستر، آخرها في نهائي الكأس الشهر الماضي في موسم حقق فيه لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا ثلاثية محلية غير مسبوقة.

وقال اللاعب البالغ 33 عاماً في مسقط رأسه غران كاناريا «سيكون الموسم الأخير، عشر سنوات كافية، هذا الوقت المثالي بالنسبة لي».

تابع «في الأصل كان سيتي يتحدث عن سنتين، لكني قررت التوقيع لسنة إضافية، كي أنهي المشوار في 10 سنوات».

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