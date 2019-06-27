العروبة يؤكد صحة مسار شكواه ضد لاعب مصفوت

أصدر نادي العروبة بياناً للرد على ما أثير مؤخراً، بشأن عدم قانونية شكواه ضد نادي مصفوت، وضعفها من النواحي الإجرائية الإدارية، وأكد علي مبارك بن عباد رئيس نادي العروبة، أن كل ما أثير من لغط بشأن شكوى ناديه في عدم قانونية مشاركة اللاعب الايفواري، جان تشارلس سوهو سي، في مباراة فريقه أمام مصفوت بدوري الهواة التي أقيمت مطلع ديسمبر/‏ كانون الأول 2018 عار تماماً عن الصحة، مبيناً أن العروبة اتخذ كل الإجراءات القانونية عبر مسارها الصحيح لتدعيم موقفه، وحفظ حقوق النادي كاملة، وبدأ الإجراء في نفس اليوم الذي أقيمت فيه المباراة المذكورة بتقديم الشكوى للجنة الانضباط عبر موقع الاتحاد الإلكتروني، مع تسديد كامل الرسوم المستحقة حتى لا تكون هناك أية ثغرات تتعلق بضعف الشكوى، أو مسارها، ما يتسبب بإهدار حق النادي في نقاط المباراة كاملة، لافتاً إلى أن ناديه تلقى تأجيل شكواه ثلاث مرات، تارة من لجنة الانضباط، وأخرى من لجنة أوضاع وانتقال اللاعبين، ولجنة الاستئناف، قبل أن يصدر أول حكم في الشكوى في إبريل/‏ نيسان الماضي عقب نهاية الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى والذي منح خورفكان وحتا الصعود لدوري الخليج العربي من دون وضع اعتبار لشكوى العروبة التي لم تحسم بعد، ليتحول بعهدها الأمر برمته إلى هيئة التمييز التي من المتوقع أن تصدر قرارها يوم 30 يونيو/‏ حزيران الجاري.

وألمح ابن عباد أن ناديه لن يتنازل عن حقوقه القانونية وسيتخذ كل السبل الكفيلة حتى إذا استدعى الأمر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»،لاسيما مع ظهور بعض المستندات الجديدة التي تدعم موقفه النادي قانونياً، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم قانونية مشاركة اللاعب المعني مع فريقه مصفوت.

وقال ابن عباد أن العروبة طالب بتأجيل مراسم إجراء قرعة الموسم الجديد حتى يتم حسم مصير الشكوى التي الممكن أن تغير خريطة الموسم بأكمله.

وكان نادي الفجيرة سبق له المطالبة في بداية الموسم باستثناء اللاعب كريم صواف السوري الأصل والأمريكي الجنسية من المادة (8/‏3) التي تنص أن تسجيل فئة المقيمين في الدولة يجب أن تكون لديه إقامة مستمرة لا تقل عن ثلاث سنوات ماضية عند تاريخ التسجيل، وقوبل طلبه بالرفض، مع العلم بأن مصفوت تقدم بعده بطلب استثناء لاعبه الايفواري جان شارلس، مثار الشكوى،وتم قيده .