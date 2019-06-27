مضمار كورا يحتضن ديربي أيرلندا للخيول اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم على مضمار كورا الأيرلندي، الذي تم تجديده حديثاً، سباقات ديربي أيرلندا للخيول على الأرض المنبسطة التي ترعاها سوق دبي الحرة للسنة الثانية عشرة، وتقام خلال الفترة من 27-29 يونيو الجاري، ويعد سباق «دبي ديوتي فري آيريش ديربي» الشوط الرئيسي في الحدث الذي تشارك فيه سنوياً مجموعة من أفضل الخيول والفرسان والمدربين في العالم.

قد تطورت سباقات ديربي أيرلندا للخيول، ونمت منذ تولي سوق دبي الحرة رعاية معظم أشواطها في عام 2008، وأصبح ديربي أيرلندا من أبرز سباقات الخيول في العالم، وارتفعت قيمة جوائزه المالية لتصل حالياً إلى مليون ونصف المليون جنيه استرليني، وتتصدر قائمة أغنى سباقات الخيول الأيرلندية.

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «شهدنا خلال العام الماضي تتويج الجواد «لاتروبي» بقيادة الفارس دوناتشا، شقيق جوزيف أوبراين، الذي فاز كمدرب للمرة الأولى، وسبق له قيادة الحصان الفائز مرتين تحت راية والده الأسطورة «آيدن»، ومنذ رعايتنا الرئيسية للحدث في عام 2008، التزمنا بالتعاون الوثيق مع هذا السباق العريق، ونسجنا علاقات متينة مع العديد من المجتمعات داخل المضمار وخارجه، ويعد هذا الأمر المكون الرئيسي في جميع علاقاتنا في مجال الرعاية، وبعيداً عن سباقات الخيل، ننظم مسابقة الجولف في نادي «ذا كاي كلوب»، ونقيم حفلاً خيرياً لجمع التبرعات لمصلحة أطفال الجمعيات الخيرية».

وتقام مسابقة سوق دبي الحرة لديربي أيرلندا للجولف المصاحبة للحدث، على مضمار «بالمر رايدر كاب» العالمي للجولف في «نادي ذا كاي» الذي احتضن كأس رايدر وبطولة أيرلندا المفتوحة للجولف، ورعتهما السوق في 2006 و2016 على التوالي.