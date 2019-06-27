الألعاب الجماعية الشرقاوية تناقش تحضيرات الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، اجتماعاً بمقر النادي بمنطقة سمنان، ناقشت خلاله استعدادات الفرق الرياضية في كرتي اليد والسلة، للمشاركة في المسابقات المختلفة للموسم الرياضي المقبل، واعتمدت إدارة الألعاب الجماعية مشاركة كل من فريق رجال كرة اليد في البطولة الآسيوية ال22 للأندية أبطال الدوري المقرر إقامتها في كوريا الجنوبية، وكذلك مشاركة فريق الرجال لكرة السلة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة والتي ستقام بمدينة سلا المغربية.

شهد الاجتماع حضور محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وسعيد مطر فيروز عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس المركز الإعلامي بالنادي ونائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وأعضاء الإدارة علي حسن الأميري مشرف كرة السلة، وناجي ربيعة مشرف كرة اليد.

وقدم رئيس الإدارة الشكر والتقدير لسالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ونائبه محمد جمعة بن هندي وجميع أعضاء مجلس الإدارة العليا للنادي، على دعمهم المتواصل للألعاب الجماعية مما يساهم في تحقيق البطولات واستمرار النجاحات.

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وأثنى الحصان على أداء أعضاء إدارة الألعاب الجماعية، وعلى ما يبذلونه من جهود في توفير كل متطلبات النجاح ومتابعة جميع الفرق الرياضية، كما توجه بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي، على الدعم المادي والمعنوي المستمر لنادي الشارقة.

وقال الحصان: «إدارة الألعاب الجماعية تعمل على توفير رعاية شاملة لأبنائنا في النادي رياضياً وصحياً وسلوكياً وتعليمياً، من خلال اختيار أفضل الكوادر الفنية والإدارية للعمل مع الفرق الرياضية، مما ينعكس على تطوير مستوى لاعبي النادي في كافة الجوانب».

وأضاف: «نعمل على توفير جميع احتياجات الفرق الرياضية لمواصلة النجاحات غير المسبوقة التي تحققت في جميع المراحل السنية خلال الموسم الماضي».

وشهد الاجتماع الاطلاع على متابعة ملف الفحص الطبي الذي يتم إجراؤه مع بداية الموسم لجميع اللاعبين المنتسبين للنادي في كرتي اليد والسلة، وكذلك متابعة آخر التجهيزات لبدء تجمع الفرق الرياضية من أجل فترة الإعداد، والتي تنطلق 13 يوليو المقبل لخوض مسابقات الموسم الجديد.