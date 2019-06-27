الوحدة يدشن معسكر هولندا بقيادة شتاين

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة معسكره الإعدادي الخارجي المقام بمدينة جليز الهولندية في الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 20 يوليو المقبل، للمشاركة في دور ال 16 من دوري أبطال آسيا وللموسم الجديد.

وكانت بعثة الفريق وصلت مساء أمس الأول إلى هولندا بعد رحلة طويلة دامت 10 ساعات، وخضع اللاعبون للراحة في يوم الوصول وأدى العنابي أول تدريباته صباح أمس، تحت قيادة الهولندي موريش شتاين المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وحرص الجهاز الفني في التمرين الأول على الوقوف على الحالة البدينة والفنية للاعبين عبر بعض التدريبات الخفيفة، والتي أعقبها أداء بعض التدريبات الفنية واختتم التدريب بتقسمية بين اللاعبين في وسط الملعب.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن توقيت المباريات الودية الست التي يخوضها الفريق خلال معسكره الخارجي في اليومين المقبلين بعد أجراء بعض الاتصالات بالفرق الهولندية واليونانية، كما أعلن سابقاً.