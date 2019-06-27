«أبوظبي الرياضي» ينظم محاضرة عن مفاهيم التميز المؤسسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام مجلس أبوظبي الرياضي محاضرة بعنوان: مفاهيم التميز المؤسسي لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز «الجيل الرابع»؛ وذلك ضمن مساعيه المتواصلة لترسيخ ثقافة التميز والجودة بكافة عملياته التنموية وانعكاسها الإيجابي على تطور قطاع الرياضة في أبوظبي.

ألقى المحاضرة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في مجلس أبوظبي الرياضي، وبدأت المحاضرة بكلمة ترحيبية من قبل نورة الأنصاري رئيسة قسم التدريب والتطوير التي أكدت دور التميز المؤسسي وحرص مجلس أبوظبي الرياضي على رفد منتسبيه والأندية الرياضية بمبادرات تحفز على الجودة والتميز، دعماً لمنظومة محترفة قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة، وبعدها استعرض العبيدلي المحاور الرئيسية في ثقافة التميز وقيادة المؤسسات إلى أعلى المراتب ودورها في تحقيق الرضا العام عن كافة الخدمات بما يسهم في ترجمة المؤشرات وتجسيد استدامة التميز في منظومة الأداء الحكومي، وقدم العبيدلي عرضاً مهماً عن دعم القيادة الرشيدة ودورها في تحفيز المؤسسات الحكومية؛ للوصول بأعلى المستويات التي تلبي نمط الحياة اليومية وتتجاوب مع الممارسات المستقبلية.

وفي ختام المحاضرة كرّمت حمدة المنصوري مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي؛ تقديراً لدوره الكبير ودعمه لثقافة التميز في كافة البرامج الحكومية؛ وذلك بحضور جمعة النعيمي مدير إدارة التدقيق الداخلي وأحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال.