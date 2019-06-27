الذيد يطلق بطولة كبار المواطنين للرماية المفتوحة «السكتون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق عصر اليوم بصالة الرماية بنادي الذيد بطولة الرماية لكبار المواطنين فوق 50 سنة، والتي تقام لأول مرة «بالسكتون» مسافة الهدف 10 أمتار وضعية «راقد» وعدد 10 طلقات في زمن 10 دقائق.

وبدأت الاستعدادات للبطولة من خلال التدريبات التي أتيحت للمتقدمين من خلال تخصيص عشر طلقات لكل مشارك من كبار المواطنين بما يسهم قبل انطلاق البطولة في تشجيعهم وحثهم على المنافسة واستعادة الثقة بالنفس والتزود بالطاقة الإيجابية قبل بدء البطولة الرئيسية على أن تبدأ البطولة بتوفير عشر طلقات، تحتسب لكل طلقة عشر علامات في إصابتها للهدف.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في أجواء حماسية بمشاركة لافتة من عدد كبير من كبار السن، وبرعاية من راشد عبدالله المحيان الذي خصص جوائز قيمة للفائزين.

وأكد سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد أن البطولة مفتوحة لكبار المواطنين من عمر 50 عاماً فما فوق وتخصص لبندقية السكتون، لتضاف إلى رصيد البطولات التي تقام من أجل الشراكة المجتمعية مع الأهالي والمواطنين وفتح المجال أمام كبار المواطنين للتنافس في إحدى الرياضات التي لها حضورها وقوتها ومنافساتها فيما بينهم.