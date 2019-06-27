إطلاق «نصف ماراثون المدينة» في مركز دبي المالي العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو نصف ماراثون المدينة، الحدث الأول من نوعه في دبي، عن فتح باب التسجيل في السباق الذي يقام، بدعم من مجلس دبي الرياضي، في قلب مركز دبي المالي العالمي، شريك المقر الرسمي للحدث، الذي يلتقي فيه عالم الأعمال بأنماط الحياة المختلفة.

ويتزامن هذا الحدث الجديد، المقرر إقامته يوم 25 أكتوبر المقبل، مع الفعاليات السنوية لتحدي دبي للياقة على مدى 30 يوماً، ويتيح الفرصة للعدائين لخوض غمار هذه التجربة الفريدة على مسار عصري وسط مدينة دبي النابض بالنشاط والحيوية، وفي ظل واحد من أشهر الأحياء المالية وأكثرها تصويراً في العالم.

وينطلق السباق، الذي يجري على مضمار بقياسات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، من أمام «مبنى البوابة»، ويلتف حول المبنى الرائع لمركز دبي المالي العالمي، وفي أحضان المناظر الساحرة للعديد من معالم دبي الشهيرة وعمارتها المتميزة، ويتوقع المنظمون أن يستقطب الحدث الآلاف من العدائين والمتفرجين من جميع أنحاء العالم.

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وقال خالد علي العور، مدير إدارة الفعّاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «تضم منطقة مركز دبي المالي العالمي عدداً من أبرز معالم دبي الشهيرة، وإقامة سباق نصف الماراثون في أحضان هذا المكان الراقي والعصري سيثير اهتمام عشاق رياضة الجري المتنامية أعدادهم في الدولة، بمن فيهم هواة اللياقة البدنية والمحترفين، وسبق أن شاهدنا الآلاف منهم يشاركون في أحداث مشابهة في دبي وفي جميع أنحاء الإمارات، وبالتأكيد سيكونون سعداء لخوض هذه التجربة الجديدة واختبار إمكاناتهم».

من جانبه قال بيمان العوضي، نائب الرئيس والقائم بأعمال رئيس قسم التسويق والاتصالات المؤسسية في مركز دبي المالي العالمي: «نحن سعداء بجمع مجتمع الرفاه المحلي والدولي في نصف ماراثون المدينة، الأول من نوعه في دبي، خاصة عقب ردود الفعل الإيجابية الكبيرة التي حققتها العديد من الأحداث الرياضية التي احتضنها مركز دبي المالي العالمي، وهذا الحدث يُعد إضافة رائعة إلى جدول فعالياتنا الحافل بأنماط الحياة المميزة والفنون والأنشطة الثقافية التي من شأنها تعزيز مكانة مركزنا كوجهة مثالية للأعمال».

وقال دونال كيلالي، مدير بروموسيفن للتسويق الرياضي: «إن دبي مدينة محظوظة باحتضانها للكثير من الأحداث الرياضية، فكان التحدي هو ابتكار حدث مميز وجديد، والمضمار الذي قمنا بتصميمه يقدم للمشاركين من داخل الدولة وخارجها تجربة فريدة، ونحن على ثقة بأن الحدث سيأخذ مكانه الدائم على جدول فعاليات دبي الرياضية».