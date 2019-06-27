جدة تجمع أمير خان وغويات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض الملاكم العالمي الشهير أمير خان الباكستاني الأصل مواجهة أمام الهندي نيراج غويات في مدينة جدة في السعودية يوم 12 يوليو/‏تموز المقبل.

ويرى بطل العالم الأسبق للوزن الخفيف، وهو ملاكم بريطاني مسلم من أصل باكستاني، أن مواجهته للهندي نيراج غويات في جدة تمثل فرصة سانحة لإثبات قدرة الرياضة على إزالة الحواجز بين الدول.

وأكدت الجهة الراعية لأمير خان في دبي أنه مصمم على جمع محبي الرياضة من البلدين معاً، وبخاصة أولئك الذين يتواجدون في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط. وقال عمر جاكسون، الشريك لدى شركة باركلي للأصول: أثارت المباراة اهتماماً واسع النطاق في أوساط محبي الملاكمة من الهند وباكستان، وخصوصاً للمقيمين في السعودية وبقية دول المنطقة ممن يستعدون للتوجه إلى جدة. ويودّ أمير منهم جميعاً أن يساعدوا في نشر النوايا الحسنة.

وعلى الرغم من كون غويات غير معروف خارج الهند، فقد حقق 11 فوزاً وتعادلين في 16 نزالاً خاضها، مما يعني أنه لا يمكن لأمير خان الاستهانة بخصمه.