أنس جابر تقصي كونتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التونسية أنس جابر نتيجة مفاجئة بإقصائها البريطانية جوهانا كونتا من دورة إيستبورن الإنجليزية للتنس؛ بعد الفوز عليها أمس (6-3) و(6-2) في الدور الثالث.

وبعد أن بدت في طريقها لخسارة المجموعة الأولى بتنازلها عن إرسالها لمصلحة منافستها البريطانية المصنفة 14، انتفضت جابر وقلبت الأمور لمصلحتها منهية المواجهة في ساعة و10 دقائق وحاجزة مكانها في الدور ربع النهائي لأول مرة في 2019.

كما أنها المرة الأولى التي تحقق فيها التونسية البالغة 24 عاماً ثلاثة انتصارات متتالية منذ أن وصلت إلى نهائي دورة موسكو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين حرمتها الروسية داريا كاساتكينا من إحراز لقبها الاحترافي الأول.

ومن المؤكد أن كونتا كانت تفضل أن تتحضر لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الاثنين المقبل، بشكل أفضل إلا أنها عجزت عن تقديم المستوى المطلوب ضد منافستها التونسية التي سبق أن واجهتها مرة واحدة، وكانت في تصفيات دورة سيدني الأسترالية حين فازت البريطانية بمجموعتين. وتلتقي جابر في ربع النهائي الفرنسية أليزيه كورنيه التي تغلبت بدورها على الصينية جانغ شواي بسهولة (6-2) و(6-2).