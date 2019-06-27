موعد مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال اليوم | جدول مواعيد مباريات “منتخب الجزائر” محاربي...

اعرف الان ومواعيد مباريات منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019 منتخب الجزائر واحد من أهم المنتخبات التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019 الموسم الذي سيقام في مصر وعلى أرض الملاعب المصرية، وسوف نقدم لكم جدول مواعيد مباريات منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019 أو على وجه التحديد جدول مواعيد مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية الملحق بها منتخب الجزائر والذي يشاركه بها عدد من المنتخبات الأفريقية الأخرى.

موعد مباراة الجزائر و السنغال

الجزائر– : – السنغال يوم الخميس 27 يونيو الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة صفحة مشاهدة المباراة

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جدول مواعيد مباريات منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019

وفي المجموعة الثالثة يشارك المنتخب الجزائري عدد مهم من المنتخبات الأفريقية المميزة، فهناك منتخب السنغال، ومنتخب كينيا وكذلك منتخب تنزانيا، وسيقام مباريات هذه المجموعة من خلال ملعب استاد الدفاع الجوي، والجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2019 مشارك بها مجموعة من المنتخبات الأفريقية القوية، التي استطاعت أن تتخطى جميع المباريات التي أدتها في التصفيات، ووصلت إلى هنا، أي إلى مصر للعب في التصفيات النهائية للمنافسة على اللقب، والفرق التي ستشارك في البطولة هي:

المجموعة الأولى (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي). المجموعة الثانية (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي). المجموعة الثالثة (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا). المجموعة الرابعة (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

موعد مباريات المنتخب الجزائري في كأس افريقيا

تعرف على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية:

قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019

اللاعب المركز مصطفى زغبة فريق وفاق سطيف حارس مرمى عز الدين دوخة فريق الرائد حارس مرمى أليكساندر أوكيدجا فريق ميتز حارس مرمى عيسى ماندي فريق ريال بتيس مدافع مهدي زفان فريق رين مدافع مهدي تاهرات فريق لانس مدافع رامي بن سبعيني فريق رين مدافع رفيق حليش فريق موريرنسي مدافع جمال الدين بن العمري فريق الشباب مدافع يوسف عطال فريق نيس مدافع محمد فارس فريق سبال مدافع عدلان قديورة فريق نوتينجهام فورست وسط هشام بودادي فريق بارادو وسط إسماعيل بن ناصر إيمبولي وسط مهدي عبيد فريق ديجون وسط سفيان فيجولي فريق جالاطة سراي وسط أندي ديلور فريق مونبيليه مهاجم ياسين براهيمي فريق بورتو مهاجم آدم أوناس فريق نابولي مهاجم رياض محرز فريق مانشستر سيتي مهاجم إسلام سليماني فريق ليستر سيتي مهاجم بغداد بونجاح فريق السد القطري مهاجم يوسف بلايلي فريق الترجي مهاجم

مباريات المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية

وكما ذكرنا أن منتخب الجزائر يشاركه في هذه البطولة أو في دور المجموعات مجموعة من الفرق الأفريقية، كما أن مجموعته لا يشارك فيها أحد المنتخبات العربية، وإليكم جدول مواعيد الجولات الثلاثة التي سيقوم بها المنتخب الجزائري في دور المجموعات:

الجولة الأولى الجزائر وكينيا (الأحد 23/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر). الجولة الثانية الجزائر والسنغال (الخميس 27/6/2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر). الجولة الثالثة الجزائر وتنزانيا (الاثنين 1/7/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر).

كل الحظ والتوفيق للمنتخب الجزائري المنتخب العربي المشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019.