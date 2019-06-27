الآن: نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم وتريزيجيه رجل المباراة الأول في مباراة اقتناص بطاقة التأهل

نقدم ملخص ونتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم، تنتظر الجماهير العربية لاسيما الجمهور المصري بشغف كبير مباراة الليلة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية والتي تنطلق في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة لمتابعة ما ستؤل إليه النتيجة وهل تلتحق مصر بالمنتخب النيجيري في حجز بطاقة التأهل لدور الستة عشر.
مباراة مصر والكونغو
وتتحدث التقارير الصحفية حول نية المدير الفني للمنتخب أجيري لتثبيت التشكيل الذي بدأ به لقاء زيمبابوي حتى يتجانس اللاعبين سويا ويقدموا أفضل ما لديهم وأنه في حالة وجود تغيير فسيكون وحيدا وليس في أكثر من لاعب، ولن يكون أحمد حجازي مستبعدا أو على مقاعد البدلاء فسيخوض اللقاء مرتديا واقيا للأنف.
مصر والكونغو كورة ستار
وسيشاهد المتابعون للقاء تعديلا واضحا في طاقم المنتخب المصري اليوم حيث سيتم استبدال لون الشورت بالأسود بدلا من اللون الأبيض وذلك تجنبا للتداخل مع الوان المنتخب الكونغولي، وكان مراقب المباراة هو صاحب هذا القرار وهو ما صدر في الاجتماع الفني للقاء المرتقب خاصة بعد لقاء اوغندا وزيمبابوي
نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم
تم الاعلان عن تشكيل منتخب مصر الذي سيخوض لقاء الكونغو وتلخيصا لم يشهد تغييرات عن المباراة السابقة ونستعرض معم الأسماء التي ستخوض المواجهة، محمد الشناوي حارسا المحمدي وأشرف وحجازي وعلاء رباعي الدفاع، النني وطارق حامد وعبدالله السعيد ثلاثي خط الوسط وصلاح وتريزيجه على الأطراف مع مروان محسن مهاجما.
وصول الفريقين لملعب المباراة بعد نهاية مباراة اوغندا ومازيمبي والتش انتهت بالتعادل 1-1 وأعصت مصر فرصة للصدارة بفوزها اليوم وضمان التأهل الرسمي
يدخل محمد صلاح المباراة بتركيز شديد وعليه ضغوط عديدة من أجل أن يسجل الهدف الأول له في البطولة لينافس على لقب هدافها مما يمنحه الأفضلية في المنافسة على الكرة الذهبية
- دخول اللاعبين الآن، الجماهير تحيي وبشدة والحكم يجري القرعة لبداية أحداث الشوط الأول
- الدقيقة الأولى : كرة من تريزيجيه كاد ان يخترق ويسجل ويرد الكونغو بتسديدة تسكن بين يدي محمد الشناوي
- الدقيقة 4: صلاح ينفرد ولكن يتبعه مدافع ويتعرض لضغط لصيق ويسدد بيسراه والكرة للركنية بجوار المرمى بقليل بعد لمس الكرة لقدم المدافع
- الدقيقة 12: ركنية من الكونغو ورأسية يتابعها بلمسة والكرة ترتد من القائم ويمنع مصر من استقبال الهدف الأول
- الدقيقة 24: الهدف الاول لمنتخب مصر عن طريق أحمد المحمدي عرضية صلاح يقابلها برأسه وترتد ثم بقدمه والكرة تسكن الشباك والهدف الأول
- الدقيقة 43: الهدفف الثاني لمصر عن طريق صلاح بعد تمريرة تريزيجيه واستلام صلاح وتسديدة رائعة وهدف ثاني رائع يمنح مصر صدارة المجموعة مؤقتا حتى الآن
- نهاية الشوط الأول
- الدقيقة 59: أحمد حسن كوكا يحل بديلا لمروان محسن في تغير مركز بمركز من اجل زيادة الفاعلية الهجومية
- الدقيقة 75: دخول وليد سليمان بدلا من عبدالله السعيد ونشاط هجومي للمنتخب الكونغولي الآن في الدقائق الأخيرة
- نهاية اللقاء مصر تفوز بهدفين نظيفين