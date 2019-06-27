رسميا للدور القادم: نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء في الجولة الثانية وصلاح يسجل أول أهدافه...

نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم وملخص أحداث المباراة كتابيا، يتابع الجمهور المصري بلهفة شديدة مباراة المنتخب اليوم الثانية أمام منتخب الكونغو في كأس الامم الافريقية والتي انطلقت يوم الجمعة الماضية بافتتاح مبهر تبعه لقاء أمام زيمبابوي وهو ما شهد فوز مصر وتحقيقها لأول ثلاث نقاط في مشوارها نحو تحقيق اللقب التاسع الذي طال انتظاره بعد بطولة انجولا 2010.
مباراة مصر والكونغو
وتنطلق مباراة مصر والكونغو في تمام الساعة العاشرة على ملعب القاهرة الدولي الذي شهد على تتويج الفراعنة منذ 13 عام باللقب أمام كودت ديفوار، وكان آداء المنتخب الوطني قد شهد عدد من الانقادات في المباراة الأولى بسبب قلة الفرص التهديفية وانتهاء المباراة بهدف واحد فقط وهو ما لا يتماشى مع قوة صاحب الأرض.
مصر والكونغو اليوم
ولكن على الجانب الآخر قد دافع البعض في الاستديوهات التحليلة على مستوى المنتخب معللين ذلك بالضغوط الكبيرة والثقيلة التي تلاحق دائما المنتخب المنظم للبطولة في المباراة الافتتاحية له وأنه المطلوب منها فقط هو احراز الثلاث نقاط مبينين أن المستوى سيتحسن بداية من مباراة اليوم أمام الكونغو.
نتيجة مباراة مصر والكونغو
وأعلن أجيري التشكيل السمي الذي قرر خوض به المباراة اليوم وجاء في حراسة المرمى محمد الشناوي وأماه رباعي الدفاع أحمد المحمدي ، أحمد حجازي، محمود علاء ، أيمن اشرف ولاعبي خط وسط مدافعين محمد النني ، طارق حامد ويلعب أماهم عبدالله السعيد وعلى الجانب الأيمن محمد صلاح والجانب الأيسر تريزيجيه والمهاجم الأساسي مروان محسن.
نهاية المباراة الأولى في هذه الجولة بين أوغندا وزيمبابوي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله حيث تقدمت اوغندا مبكرا وتعادلت زيمبابوي وقدمت هدية لمصر في الصدارة لمباراة الليلة
اللاعبون ينزلون لأرض الملعب ويتلقون التحية في البداية ويقومون في هذه اللحظات بعمليات الاحماء وسط دعم كبير من الجماهير التي بدأت في التوافد منذ الخامسة عصر اليوم وحضر البعض منها المباراة الأولى على الملعب اليوم
نهاية عمليات الاحماء ولاعبي الفريقين يستعدون للنزول لبداية المباراة، الأغاني الوطنية أشعلت حماس كلا اللاعبين والجماهير وتفاعلوا معها بصورة كبيرة
- بداية المباراة
- الدقيقة 4: كرة باتجاه صلاح يكاد ان ينفرد ويمهد ويسدد خطيرة ولكن الكرة تلمس قدم المدافع وتمر للركنية والهدف الاول كاد أن يسكن الشباك مبكرا
- الدقيقة 12: الكرة ترتد من عارضة الشناوي بعد هدف ضائع من الكونغو خلع قلوب الكثير من المصريين
- الدقيقة 21: صلاح يسقط داخل منطقة الجزاء وفيكتور جوميز لا يشير بشئ والكرة واللعب يستمر
- الدقيقة 24: الهدف الاول في المباراة عن طريق أحمد المحمدي بقدمه اليمنى من على خط ال 6 ومصر تتقدم بهدف الآن
- الدقيقة 43: الهدف الثاني لمصر عن طريق محمد صلاح بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه وصلاح يضع الكرة في الزاوية الضيقة
- نهاية الشوط الأول بنتيجة تقدم مصر 2-0
- الدقيقة 51: خطأ وضربة حرة مباشرة وتنفيذ من صلاح لكن الكرة ترتد من الدفاع الكونغولي والنتيجة مازالت التقدم بهدفين
- الدقيقة 76: كرة خطيرة لصالح الكونغو والشنوي نقذ هدف والحكم يحتسب خطأ لصالح محمود علاء
- نهاية المباراة مصر تفوز بهدفين مقابل لا شئ وتصعد رسميا للدور القادم