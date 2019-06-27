تأهل الفراعنة .. نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء 26-6-2019 في كأس الأمم الإفريقية

نتيجة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم، ، وهي المباراة التي تحظي باهتمام متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، ويتوقع الجميع أن تكون مباراة مصر والكونغو اليوم من أكثر المباريات إثارة ومتعة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية، ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء الموافق 26-6-2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة، كما ستكون مباراة مصر والكونغو اليوم منقولة عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت ماكس 1 بتعليق علي محمد علي

ستضم تشكيلة مصر اليوم أمام أوغندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي، خط الوسط: عبدالله السعيد – طارق حامد – محمد النني، الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” – مروان محسن – محمد صلاح.

نجح المنتخب المصري في تحقيق فوز مهم في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام زيمبابوي بهدف دون رد، ويسعي الفراعنة لتحقيق أنتصار يضمن لهم التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة المباراة القادمة.

نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم

مصر 2 الكونغو الديمقراطية 0

نزول الفريقين إلي أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء.

بداية أحداث مباراة منتخب مصر ضد الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا.

منتخب مصر يبدأ المباراة بشكل هجومي وسط مساندة جماهيرية كبيرة.

منتخب الكونغو يضيع أخطر هجمات اللقاء في الدقيقة 11 من زمن اللقاء بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة.

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الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 24 عن طريق أحمد المحمدي، وتصبح نتيجة الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو هي 1-0.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، والمنتخب المصري مازال متقدم بهدف دون رد رغم الضغط الكبير من الكونغو على دفاعات الفراعنة.

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 42 من زمن المباراة، وتصبح نتيجة مباراة مصر والكونغو الآن هي تقدم الفراعنة بهدفين دون رد.

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بهدفين دون رد، ويضع النتخب المصري قدماً نحو التأهل للدور التالي.

بداية الشوط الثاني.

هجمات متبادلة من الفرقين على المرمي دون تسجيل لأي أهداف لتظل النتيجة 2-0 لمنتخب مصر بعد مرور 75 دقيقة من زمن المباراة.

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بهدفين، ويتاهل المنتخب المصري للدور التالي من البطولة.