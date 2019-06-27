ملخص مباراة مصر والكونغو 2-0 اليوم بكاس افريقيا والفراعنة يضمنون الصعود للدور المقبل

نتيجة ملخص مشاهدة مباراة مصر والكونغو واهداف رائعة لصلاح والمحمدي، حيث يلتقي منتخب مصر في ثاني مبارياته بكاس الأمم الأفريقية اليوم ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في حضور ما يقرب من 80 ألف متفرج بملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة منتظرة من كافة الجماهير في مصر، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية.

تبدأ المواجهة في تمام العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنية بتوقيت غرينتش، ويعلق عليها عبر قناة بي ان سبورت المعلق المصري الكبير علي محمد علي، وستعرض المباراة على قناة تايم سبورت باستوديو تحليلي يقدمه أحمد وبير ويعلق على المواجهة علي سعيد الكعبي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استبعد اليوم اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق لكاس الأمم، نتيجة لبعض التصرفات الغير أخلاقية التي أقدم عليها اللاعب في الفترة الأخيرة والتي كان أخرها التحرش لفظياً بأحدي الموديلز، وأرسال بعض الكلام الأباحي والفيديوهات الغير لائقة للجنس الأخر، وهو ما جعل هناك رأي عام ضده÷ ففضل الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاده من القائمة واستكمال البطولة بـ 23 لاعب فقط.

مصر كانت قد فاز في مباراة افتتاح كاس الأمم الأفريقية يوم الجمعة الماضي على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الشوط الأول، في مباراة لم يقدم فيها أى من اللاعبين الأداء المنتظر منهم، وستكون مباراة الكونغو فرصة من أجل أن يلعب الفريق بمستوي أفضل يطمئن من خلال الجماهير.

وسيخوض المنتخب المصري المباراة بالتشكيل المثالي الذي خاض به مباراة زيمبابوي الماضية، حيث يلعب في حراسة المرمي محمد الشناوي، ورباعي دفاعي مكون من احمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف، وفي نص الملعب يلعب كلاً من الثلاثي طارق حامد، ومحمد النني وعبدالله السعيد، والثلاثي الهجومي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومروان محسن.

ملخص مصر والكونغو