وفاة حسام وصفي والد ميدو مدرب فريق مصر المقاصة

توفي صباح اليوم الأربعاء، حسام وصفي لاعب نادي الزمالك السابق، ووالد أحمد حسام ميدو مدرب مصر المقاصة الحالي، وكما حرص عدد من نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء في والد ميدو عبر السوشيال ميديا.

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس حققت مع لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو بشأن ما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق معه على ما نشره من عبارات سيئة تسئ لجماهير الرياضة المصرية.

وقرر المجلس نفي ميدو من السوشيال ميديا، واتخذ الإجراءات القانونية تجاه صفحة رسمي لمباحث الإنترنت، وأيضاً قرر المجلس قفل حسابات ميدو من على مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء التويتر والإنستجرام.